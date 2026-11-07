कार्तिक महोत्सव के बीच हुआ नवग्रह महायज्ञ का आयोजन

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हसनपुर क्षेत्र के मनोटा मछरई स्थित त्रिमूर्ति शेषनाग धाम में चल रहे कार्तिक महोत्सव के दौरान नवग्रह महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। जिसके बाद कृष्ण लीला का आयोजन किया गया। स्वामी हरमनोज दास ने बताया कि यह महायज्ञ संभल जिले के एचौड़ा में बन रहे श्री कल्कि धाम का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने व विश्व कल्याण की कामना के साथ आयोजित किया जा रहा है।

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