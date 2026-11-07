एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव में दिखा प्रतिभा, संस्कृति का संगम

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एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव में 700 विद्यार्थियों ने वसुधैव कुटुंबकम के थीम पर विश्व की सांस्कृतिक विविधता, भारतीय सभ्यता, विरासत और मानवीय एकता का अद्भुत संदेश प्रस्तुत कर सबको दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार, राष्ट्र प्रेम भी बेहद जरूरी है।

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