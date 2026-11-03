{"_id":"6ae97e7fe63912158b061389","slug":"video-pain-clinic-started-in-amethi-district-hospital-will-provide-relief-from-pain-without-major-surgery-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमेठी जिला अस्पताल में शुरू हुई पेन क्लीनिक, बड़े ऑपरेशन के बिना दर्द से मिलेगी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमेठी में जिला अस्पताल में लंबे समय से असहनीय दर्द से जूझ रहे मरीजों को राहत देने के लिए विशेष पेन क्लीनिक शुरू की गई है। एनेस्थीसियोलॉजी एवं क्रिटिकल केयर विभाग की ओर से संचालित इस ओपीडी में रीढ़ की हड्डी, स्लिप डिस्क, गंभीर गठिया और कैंसर से पीड़ित मरीजों का उपचार किया जाएगा। इसका उद्देश्य बड़े ऑपरेशन के बिना दर्द कम करना और मरीजों की दिनचर्या को आसान बनाना है। इस सुविधा से उन बुजुर्गों और मरीजों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है, जो बढ़ती उम्र या शारीरिक कमजोरी के कारण घुटने अथवा रीढ़ की बड़ी सर्जरी नहीं करा सकते। रीढ़ में सूजन, साइटिका और नसों पर दबाव से होने वाले पुराने दर्द के अलावा घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस से परेशान मरीज भी यहां परामर्श ले सकेंगे। कैंसर के अंतिम चरण में होने वाले तीव्र दर्द को नियंत्रित करने में भी पेन क्लीनिक मददगार होगी। दर्द की वजह और मरीज की स्थिति के अनुसार रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन (आरएफए), फैसेट जॉइंट इंजेक्शन और पीआरपी थेरेपी जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। आरएफए में विशेष उपकरणों की मदद से दर्द के संकेत पहुंचाने वाली नसों की गतिविधि कम की जाती है। उपयुक्त मरीजों में इससे एक से दो साल तक राहत मिल सकती है, हालांकि इसका असर व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। फैसेट जॉइंट इंजेक्शन से रीढ़ के प्रभावित जोड़ों के पास दवा पहुंचाकर दर्द और सूजन कम करने का प्रयास किया जाता है। वहीं, पीआरपी थेरेपी में मरीज के अपने रक्त से तैयार प्लेटलेट युक्त प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने दर्द से राहत के लिए चिकित्सकीय सलाह के साथ फिजियोथेरेपी, नियमित व्यायाम और ध्यान भी मददगार हो सकते हैं। सही तरीके से उठने-बैठने, शारीरिक सक्रियता बनाए रखने और ठंड में जोड़ों को गर्म रखने से भी परेशानी कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इन उपायों को मरीज की बीमारी और शारीरिक स्थिति के अनुसार अपनाना चाहिए।

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