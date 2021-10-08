Amethi News: मायके में फंदे से लटकी मिली विवाहिता
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 07 Nov 2026 12:49 AM IST
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बाजार शुकुल। इलमासगंज मजरे मखदूमपुर कला गांव में बृहस्पतिवार रात विवाहिता मालती साहू (22) मायके में कमरे के अंदर छत के कुंडे से दुपट्टे के सहारे लटकी मिली। परिजनों ने उसे नीचे उतारा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना से परिवार में मातम पसरा है।
पिता सुंदरलाल साहू ने बताया कि मालती की शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के दिछौली गांव निवासी सूरज के साथ हुई थी। ससुराल के सभी लोग गुजरात के अहमदाबाद में रहते हैं। इन दिनों मालती मायके में थी। बृहस्पतिवार रात वह अपने कमरे में थी। भोजन के लिए आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से देखने पर वह फंदे से लटकी दिखाई दी।
पिता ने बताया कि बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी नहीं है। ग्रामीणों में पारिवारिक विवाद को लेकर चर्चा है। घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। मालती के ससुराल पक्ष को भी जानकारी दे दी गई है। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजनों की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
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बेटी की मौत से परिवार में मातम
मालती की मौत के बाद बहन आरती और भाई दिनेश, नंदकुमार, विनोद कुमार व मनीष का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता सुंदरलाल बेटी को याद कर गमगीन हैं। रिश्तेदार और ग्रामीण परिजनों को ढाढ़स बंधा रहे हैं।
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पिता सुंदरलाल साहू ने बताया कि मालती की शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के दिछौली गांव निवासी सूरज के साथ हुई थी। ससुराल के सभी लोग गुजरात के अहमदाबाद में रहते हैं। इन दिनों मालती मायके में थी। बृहस्पतिवार रात वह अपने कमरे में थी। भोजन के लिए आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से देखने पर वह फंदे से लटकी दिखाई दी।
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पिता ने बताया कि बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी नहीं है। ग्रामीणों में पारिवारिक विवाद को लेकर चर्चा है। घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। मालती के ससुराल पक्ष को भी जानकारी दे दी गई है। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजनों की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
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बेटी की मौत से परिवार में मातम
मालती की मौत के बाद बहन आरती और भाई दिनेश, नंदकुमार, विनोद कुमार व मनीष का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता सुंदरलाल बेटी को याद कर गमगीन हैं। रिश्तेदार और ग्रामीण परिजनों को ढाढ़स बंधा रहे हैं।