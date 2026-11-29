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नारेबाजी करते हुए विजयवाड़ा के लिए विशेष ट्रेन से रवाना हुए रेलकर्मी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की एजीएम में शामिल होंगे रेलकर्मी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के दो से चार दिसंबर तक विजयवाड़ा में होने वाले 102वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए रविवार को नार्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन (एनसीआरएमयू) का प्रतिनिधिमंडल महामंत्री आरडी यादव के नेतृत्व में रवाना हो गया। दोपहर 12:10 बजे विशेष ट्रेन से प्रतिनिधियों की रवानगी से पहले प्रयागराज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर कर्मचारियों की भीड़ उमड़ी और नारेबाजी से पूरा परिसर गूंज उठा।

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