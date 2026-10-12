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नवरात्र के दूसरे दिन ललिता देवी शक्तिपीठ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भी

Mon, 12 Oct 2026 10:28 PM IST
विनीश कुमार
Vineesh Kumar विनीश कुमार
Updated Mon, 12 Oct 2026 10:28 PM IST
On the second day of Navratri, devotees also gathered at Lalita Devi Shaktipeeth Temple.
नवरात्र के दूसरे दिन ललिता देवी शक्तिपीठ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भी
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