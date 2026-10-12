प्रयागराज: 111 प्राचार्य पदों के परिणाम आए, 27 अक्तूबर से इंटरव्यू; इस तारीख से डाउनलोड होंगे साक्षात्कार-पत्र

उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 111 प्राचार्य पदों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह परिणाम अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर उपलब्ध है।

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लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार की तिथियां भी जारी कर दी गई हैं। ये साक्षात्कार 27 अक्तूबर 2026 से शुरू होंगे। साक्षात्कार 30 अक्तूबर 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।इन साक्षात्कारों में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र 14 अक्तूबर 2026 से डाउनलोड किए जा सकेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। साथ ही, एक शपथ-पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है। यह प्रक्रिया साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आवश्यक है।