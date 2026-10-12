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प्रयागराज: 111 प्राचार्य पदों के परिणाम आए, 27 अक्तूबर से इंटरव्यू; इस तारीख से डाउनलोड होंगे साक्षात्कार-पत्र

Mon, 12 Oct 2026 08:08 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 12 Oct 2026 08:08 PM IST
सार

यूपी के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 111 प्राचार्य पदों का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। साक्षात्कार 27 से 30 अक्तूबर 2026 तक आयोजित होंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। 

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Written exam results declared for 111 Principal posts in government-aided non-government colleges
Result - फोटो : Freepik

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उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 111 प्राचार्य पदों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह परिणाम अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर उपलब्ध है।

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लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार की तिथियां भी जारी कर दी गई हैं। ये साक्षात्कार 27 अक्तूबर 2026 से शुरू होंगे। साक्षात्कार 30 अक्तूबर 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। 
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इन साक्षात्कारों में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र 14 अक्तूबर 2026 से डाउनलोड किए जा सकेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। साथ ही, एक शपथ-पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है। यह प्रक्रिया साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आवश्यक है।

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