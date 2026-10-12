यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर: परीक्षा कार्यक्रम जारी, फरवरी में शुरू होंगे पेपर; जानें समय-सारणी

दो पालियों में आयोजित होंगी परीक्षाएं

यूपी बोर्ड की परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर दो बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। परीक्षा के शुरुआती 15 मिनट प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में पहली पाली में विद्यार्थी सुबह 8:45 बजे से 11:45 बजे तक उत्तर लिख सकेंगे। वहीं, दूसरी पाली में उत्तर लिखने का समय दोपहर 2:15 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा।