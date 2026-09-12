यहां होनी है दुर्गा पूजा, झुके हुए बिजली के खंभे से है खतरा

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अशोक नगर में नवदुर्गा पूजा कमेटी की ओर से दुर्गा पूजा का आयोजन करवाया जाता है, लेकिन यहां बिजली के तारों और खंभों के जरिए करंट फैलने का खतरा रहता है। खंभे पिछले तीन से झुके हुए हैं और कभी गिर भी सकते हैं। लटकते तारों और बिजली के ऐसे खंभों की वजह से दुर्गा पूजा पंडाल में करंट फैल सकता है। इसको लेकर शिकायत की जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है।

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