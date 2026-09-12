प्रयागराज : नवरात्र में नगर निगम देगा 550 बेड के मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात, 100 करोड़ आएगी लागत

पार्षदों के लिए 10 बेड आरक्षित



सदन के दौरान पार्षदों के लिए अस्पताल में 10 बेड आरक्षित करने और 25 फीसदी स्वास्थ्य लाभ का मुद्दा उठाया गया। पार्षद बब्लू मिश्रा, राजीव शुक्ला, भोला तिवारी, कमलेश तिवारी सहित अन्य पार्षदों ने कहा कि पार्षदों को भी चिकित्सकों का लाभ मिलना चाहिए। इस पर महापौर और नगर आयुक्त ने सहमति जताई। वहीं, नगर आयुक्त ने संस्था के साथ होने वाली अगली बैठक में इस प्रस्ताव को शामिल करने का आश्वासन दिया। वहीं, पार्षद आनंद घिल्डियाल ने ईएसआई लाभार्थियों को भी स्वास्थ्य लाभ देने का प्रस्ताव रखा। इसे सदन की तरफ से स्वीकार किया गया।



शिलान्यास में मुख्यमंत्री योगी हो सकते हैं शामिल



अस्पताल के शिलान्यास में सीएम योगी के आने की संभावना है। महापौर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिलान्यास में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया।



पार्क मेडी बर्ड लिमिटेड देश का जाना-माना समूह है। गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा सहित अन्य शहरों में समूह के कई अस्पताल हैं। अस्पताल के निर्माण से प्रयागराज सहित आसपास के अन्य जिलों को भी उच्च गुणवत्ता का उपचार उपलब्ध हो सकेगा। - गणेश केसरवानी, महापौर