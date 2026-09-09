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कांग्रेसियों ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया, शहर में जल भराव और गंदगी को लेकर भड़के

Wed, 09 Sep 2026 06:45 PM IST
विनोद सिंह
vinod kumar singh विनोद सिंह
Updated Wed, 09 Sep 2026 06:45 PM IST
Congress members staged a protest at the Municipal Corporation office, outraged over waterlogging and filth in the city.
कांग्रेसियों ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया, शहर में जल भराव और गंदगी को लेकर भड़के।
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