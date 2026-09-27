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पीडीए ने घटाए फ्लैट्स के दाम तो लगी खदीदारों की कतार, आवासीय योजनाओं के लिए शुरू हुई बुकिंग

विनोद सिंह

Updated Sun, 27 Sep 2026 05:51 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 05:51 PM IST







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Prayagraj News : प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने छह आवासीय योजनाओं के 465 खाली फ्लैटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। अब लोग ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर अपनी पसंद का फ्लैट चुन सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए किस्त की सुविधा और जल्दी भुगतान व बल्क खरीद पर 15 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी। ... और पढ़ें

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