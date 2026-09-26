प्रयागराज : ऑपरेशन में लापरवाही बरतने पर मरीज की मौत, एसआरएन के सर्जन पर एफआईआर दर्ज

ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ी, दो दिन आईसीयू में रहे

रवि का आरोप है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद पिता की हालत गंभीर हो गई। उन्हें दो दिन तक आईसीयू में रखा गया। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अब मरीज का इलाज उनके वश में नहीं है। इसके बाद पिता को डॉक्टर के परिचित एक अन्य निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां एक दिन रखने के बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। बाद में लखनऊ स्थित अंसल सिटी स्थित बीएमसी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

डॉक्टर ने कहा, एफआईआर की जानकारी नहीं