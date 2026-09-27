पीडीए प्रयागराज : पीडीए ने घटाए फ्लैट्स के दाम तो लगी खदीदारों की कतार, आवासीय योजनाओं के लिए शुरू हुई बुकिंग

अपने घर के लिए पहले दिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की ओर से लॉन्च किए गए पोर्टल पर हजारों लोगों लोगों ने सर्च किया और 400 से अधिक लोगों ने मौके पर जाकर फ्लैट देखे। वहीं, कई लोगों ने फ्लैट के मूल्य की 10 फीसदी धनराशि जमा करते हुए बुकिंग की प्रक्रिया पूरी की। पीडीए की छह आवासीय योजनाओं में वर्षों से 465 फ्लैट खाली हैं। पहले इन योजनाओं में फ्लैट का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होता था। ऐसे में लोगों को अपनी पसंद के हिसाब से फ्लैट नहीं मिल पाते थे।

विज्ञापन

पीडीए ने अब लोगों को मनपसंद फ्लैट चुनने का मौका दिया है। पीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल पर जाकर कोई भी ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर मनपसंद फ्लैट की बुकिंग करा सकता है। नई व्यवस्था का एक प्रमुख लाभ यह है कि अब परिवार के सदस्य, मित्र या परिचितों का समूह उपलब्धता के अनुसार एक ही भवन या एक ही तल पर आसपास के फ्लैट चुनकर साथ रहने की योजना बना सकता है। विज्ञापन



पीडीए ने कई ऑफर भी दिया



इसी प्रकार अपनी कार्यस्थली, पारिवारिक आवश्यकता, फ्लैट के तल व उपलब्ध विकल्पों को ध्यान में रखकर पसंद का फ्लैट चुना जा सकता है। एक से अधिक फ्लैट के लिए पंजीकरण एवं आवंटन की अनुमति भी निर्धारित शर्तों के अंतर्गत उपलब्ध है। प्रथम चरण में पीडीए की ओर से जाह्नवी अपार्टमेंट नैनी (फेज-एक), जागृति विहार आवास योजना कालिंदीपुरम, मौसम विहार अपार्टमेंट कालिंदीपुरम, मानस विहार आवास योजना नैनी, यमुना विहार आवास योजना नैनी और वसुधा विहार आवास योजना कालिंदीपुरम में 465 रिक्त फ्लैट ऑनलाइन आवंटन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इन योजनाओं में विभिन्न श्रेणी, क्षेत्रफल एवं मूल्य के फ्लैट उपलब्ध हैं। इसी प्रकार अपनी कार्यस्थली, पारिवारिक आवश्यकता, फ्लैट के तल व उपलब्ध विकल्पों को ध्यान में रखकर पसंद का फ्लैट चुना जा सकता है। एक से अधिक फ्लैट के लिए पंजीकरण एवं आवंटन की अनुमति भी निर्धारित शर्तों के अंतर्गत उपलब्ध है। प्रथम चरण में पीडीए की ओर से जाह्नवी अपार्टमेंट नैनी (फेज-एक), जागृति विहार आवास योजना कालिंदीपुरम, मौसम विहार अपार्टमेंट कालिंदीपुरम, मानस विहार आवास योजना नैनी, यमुना विहार आवास योजना नैनी और वसुधा विहार आवास योजना कालिंदीपुरम में 465 रिक्त फ्लैट ऑनलाइन आवंटन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इन योजनाओं में विभिन्न श्रेणी, क्षेत्रफल एवं मूल्य के फ्लैट उपलब्ध हैं।

विज्ञापन