अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे बैंक कर्मचारी, जलूस और सभा करके सरकार को कोसा

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बैंकों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाए और सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया जाए। कहा कि पांच दिवसीय सप्ताह का प्रस्ताव 2024 में हुए द्विपक्षीय समझौते के बाद वित्त मंत्रालय को भेजा गया था, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ है। बैंक यूनियनों ने नई व्यवस्था पीएलआई का विरोध किया है। इसको भेदभावपूर्ण बताते हुए इसमें बदलाव/वापसी की मांग की है। इसके अलावा पेंशन से जुड़े लंबित मामलों और अन्य कर्मचारी मुद्दों के समाधान की मांग भी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तलें बैंक कर्मचारियों ने शाखा कार्यालयों को बंद करके जुलूस निकाला। हड़ताल के कारण बैंक शाखाओं में नकद जमा-निकासी, चेक, पासबुक, केवाईसी और अन्य काउंटर सेवाएं प्रभावित रहीं।

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