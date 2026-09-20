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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Father breathes his last, overcome by the shock of his son's death; father and son cremated together.

प्रयागराज : बेटे की मौत का ऐसा सदमा कि पिता की भी थम गई सांसें, एक साथ जलीं बाप-बेटे की चिताएं

Sun, 20 Sep 2026 06:46 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कलंदरपुर (प्रयागराज)
संवाद न्यूज एजेंसी, कलंदरपुर (प्रयागराज) Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 20 Sep 2026 06:46 PM IST
सार

प्रयागराज के दाऊदपुर नेवादा गांव में एक सड़क हादसा ऐसा दर्द छोड़ गया, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। तेज रफ्तार कार की टक्कर से जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर पिता ने भी दम तोड़ दिया। अगले दिन जब दोनों की अर्थी एक साथ उठी और एक ही घाट पर चिताएं जलीं तो पूरा गांव गम में डूब गया।

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Father breathes his last, overcome by the shock of his son's death; father and son cremated together.
शिवम यादव उर्फ सोनू और राम सिंह। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार
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सड़क हादसे में जवान बेटे की मौत के सदमे से पिता की मौत की घटना के दूसरे दिन भी दाउदपुर नेवादा गांव में सन्नाटा पसरा रहा। सोमवार को गांव में शोक सभा हुई और ग्रामीणों ने तेज रफ्तार वाहनों पर रोक लगाने की मांग की। दाऊदपुर नेवादा निवासी शिवम यादव उर्फ सोनू (28) शनिवार रात करीब 8 बजे सधनगंज से बाइक से लौट रहा था।

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सधनगंज-कोहरान के पास सामने से आई तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। गंभीर घायल शिवम को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां रात 10 बजे उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर सुनकर पिता राम सिंह (60) को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने भी घर में ही दम तोड़ दिया। रविवार को जब पिता-पुत्र के शव गांव पहुंचे तो आसपास के गांवों से हजारों लोग अंतिम दर्शन को उमड़ पड़े। शाम को रसूलाबाद घाट पर एक साथ दोनों की चिता जली तो हर आंख नम हो गई।

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अब कार्रवाई की मांग

 

परिजनों के मुताबिक राम सिंह सोरांव तहसील के सामने वृंदावन नाम से नाश्ते की दुकान चलाते थे। शिवम भी पिता के साथ दुकान पर हाथ बंटाता था। पिता-पुत्र ही परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। अब परिवार में बूढ़ी मां मीना, बहन गुड़ान, तथा मोनू यादव बेसहारा रह गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सधनगंज-कोहरान मार्ग पर आए दिन तेज रफ्तार के कारण हादसे होते हैं।

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लोगों ने सड़क पर स्पीड ब्रेकर और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। वहीं सोरांव पुलिस ने राम बहादुर पुत्र पुरुषोतम की तहरीर पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक दीन दयाल सिंह ने बताया कि हादसे के बाद कार पलट गई थी, चालक मौके से फरार हो गया। कार को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है। 

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