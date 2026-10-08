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धनीपुर मंडी के बाहर धान से लदीं ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों की लगी लंबी कतारें

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 08 Oct 2026 10:25 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 10:25 PM IST







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अलीगढ़ के धनीपुर अनाज मंडी में धान की भारी आवक के कारण बुधवार को भी जीटी रोड पर यातायात प्रभावित रहा। मंगलवार रात 12 बजे से बुधवार रात आठ बजे तक मंडी के बाहर धान से लदीं ट्रैक्टर ट्रॉलियों और अन्य वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। ... और पढ़ें

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