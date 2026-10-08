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आरएमपीएसयू: विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, 11 अक्तूबर तक भरे जाएंगे फॉर्म

Thu, 08 Oct 2026 09:28 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 08 Oct 2026 09:28 PM IST
सार

राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के विषम सेमेस्ट के छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि अब 11 अक्तूबर कर दी गई है। इस बारे में यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक ने जानकारी दी। 

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Last date for filling odd semester examination form extended
राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार
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राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से विषम सेमेस्टर सत्र 2026-27 के समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 11 अक्तूबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। 

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परीक्षा नियंत्रक धीरेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पूर्व निर्धारित तिथियों में संशोधन करते हुए कुलपति के आदेशानुसार नई समय-सारणी जारी की गई है। इसके तहत परीक्षा फॉर्म भरने के लिए एमआईएस जनरेट करने की अंतिम तिथि 9 अक्तूबर, जनरेट किए गए एमआईएस का संपूर्ण परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10 अक्तूबर व परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 अक्तूबर निर्धारित की गई है।

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