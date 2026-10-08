एएमयू: रात में साइन डाई की अफवाह पर भड़के छात्र, आज करेंगे लॉकडाउन, यासिर को अस्पताल ले जाने पर हुई नोक-झोंक

यासिर को अस्पताल ले जाने पर देर रात भिड़े छात्र-प्रॉक्टर

मंगलवार देर रात भूख हड़ताल पर बैठे यासिर फहद को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। जेएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अंजुम परवेज की ओर से जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को रिपोर्ट भेजी गई थी। इसमें यासिर का ब्लड प्रेशर कम होने और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए जाने की जरूरत बताई गई थी।



रात करीब 11:45 बजे के बाद करीब 10-12 डॉक्टरों की टीम तीन एंबुलेंस के साथ धरना स्थल पहुंची। डॉक्टरों ने यासिर को मेडिकल कॉलेज चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने जाने से इन्कार कर दिया। उनके समर्थन में अन्य छात्र भी मौके पर जुट गए। इसी बीच प्रॉक्टर प्रो. मोहम्मद नवेद खान पहुंचे। छात्रों और प्रॉक्टर के बीच नोकझोंक हुई। काफी देर चले हंगामे के बाद मेडिकल टीम वापस लौट गई।



अमुटा पदाधिकारियों का मलाल, राय तक नहीं ले रहीं कुलपति

आंदोलन के बढ़ते दायरे और परिसर में लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच एएमयू शिक्षक संघ (अमुटा) ने भी चिंता जताई है। अमुटा पदाधिकारियों का कहना है कि आंदोलन खत्म कराने में उनकी राय तक कुलपति नहीं ले रही हैं।



अमुटा अध्यक्ष प्रो. तुफैल अहमद ने कहा कि भूख हड़ताल को 17 दिन हो चुके हैं। अमुटा के पदाधिकारी यासिर से मिल भी चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुलपति किसी ऐसे वरिष्ठ और गैर-विवादित शिक्षक को छात्रों के बीच भेजें, जो उनसे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुने। समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास करे। प्रो. तुफैल अहमद ने कहा कि रात के समय परिस्थितियां चिंताजनक हो गई थीं। लगातार आंदोलन के कारण यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अब राजनीतिक दलों की सक्रियता भी दिखाई देने लगी है। ऐसे में मामले का जल्द समाधान जरूरी है। अमुटा सचिव डॉ. अशरफ मतीन और संयुक्त सचिव डॉ. जमील अहमद ने भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेने की अपील की।