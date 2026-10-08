अलीगढ़: अगले साल में मिलेगा 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर, 32.14 करोड़ से हो रहा चार मंजिला भवन का निर्माण

अलीगढ़ के पं. दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) संयुक्त चिकित्सालय में बन रहा 100 बेड का आधुनिक ट्रॉमा सेंटर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक तैयार हो जाएगा। 32.14 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे चार मंजिला भवन का करीब 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है। नए साल में यहां मरीजों को उपचार की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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ट्रॉमा सेंटर का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने 15 मार्च 2024 को शुरू किया था। कार्यदायी संस्था को छह सितंबर 2025 तक निर्माण पूरा करना था, लेकिन निर्धारित समय में काम पूरा नहीं हो सका। अब निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है।ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन थिएटर, आइसोलेशन वार्ड, नर्सिंग स्टेशन, एलडीआर, रेडियोलॉजी और लैब समेत आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके शुरू होने से गंभीर मरीजों की बेहतर उपचार के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज पर निर्भरता कम होगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही तत्काल उपचार मिल सकेगा।डीडीयू अस्पताल के सीएमएस डॉ. एमके माथुर ने बताया कि भवन का करीब 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक निर्माण पूरा कराने का लक्ष्य है। नए साल से ट्रॉमा सेंटर में सेवाएं शुरू करने की तैयारी है।