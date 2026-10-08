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खैर: एसएसबी जवान सोनू को अंतिम सलामी, पार्थिव शरीर पहुंचते ही नम हुईं आंखें, हुआ अंतिम संस्कार

Thu, 08 Oct 2026 09:52 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 08 Oct 2026 09:52 PM IST
सार

उत्तराखंड के सितारगंज में सोनू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बमनपुरी तिराहे के पास उनका शव दो फीट तक पानी भरे प्लॉट में उतराता मिला था। वह वर्ष 2011 में सशस्त्र सीमा बल में भर्ती हुए थे।

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Khair SSB Jawan Sonu Cremated With Honour
एसएसबी कर्मी सोनू - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
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एसएसबी कर्मी सोनू (35) के शव का बृहस्पतिवार को उनके खैर क्षेत्र अंतर्गत गांव पीपल में अंतिम संस्कार किया गया। एसएसबी के दरोगा वीरेंद्र सिंह के साथ 16 कर्मी पार्थिव शरीर के साथ गांव पहुंचे थे, जिन्होंने अंतिम सलामी दी। 

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बुधवार को उत्तराखंड के सितारगंज में सोनू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बमनपुरी तिराहे के पास उनका शव दो फीट तक पानी भरे प्लॉट में उतराता मिला था। वह वर्ष 2011 में सशस्त्र सीमा बल में भर्ती हुए थे और 57वीं वाहिनी सितारगंज में तैनात थे। सोनू अपने चार भाइयों में सबसे बड़े थे। वह अपने पीछे पत्नी और दो बेटियों सहित परिजन को रोता छोड़ गए हैं।

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