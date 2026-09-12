दिल्ली एम्स के पूर्व कैंसर रोग विभागाध्यक्ष डॉ. एसवीएस देव से अमर उजाला की खास बातचीत

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शुक्रवार को शहर आए दिल्ली एम्स के पूर्व कैंसर रोग विभागाध्यक्ष डॉ. एसवीएस देव ने अमर उजाला से बातचीत में बताया कि मुंह के कैंसर के लिए तंबाकू बड़ा जोखिम कारक है, लेकिन इसे एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। मुंह में लगातार होने वाला घर्षण भी समस्या पैदा कर सकता है। खराब या नुकीले दांत, ठीक से फिट न होने वाला डेंचर और इंप्लांट के बाद जीभ या गाल से बार-बार टकराने वाला दांत लगातार चोट का कारण बन सकता है।

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