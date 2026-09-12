शतरंज: बरेली मंडल बना ओवरऑल चैंपियन, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ खिलाड़ियों का चयन

अलीगढ़ के डीएस इंटर कॉलेज में चल रही प्रदेश स्तरीय माध्यमिक विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। शानदार प्रदर्शन के आधार पर बरेली मंडल की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। रतन प्रेम डीएवी, उदय सिंह जैन और चिरंजीलाल बालिका विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में रंग भर दिया।

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मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष व प्रशासक विजय सिंह ने शतरंज में छात्राओं की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अब बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. पूरन सिंह ने कहा कि जनपद के सभी विद्यालयों में शतरंज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह खेल बच्चों की बुद्धि को तेज करने के साथ उन्हें एकाग्रता, धैर्य और शांत दिमाग से निर्णय लेना सिखाता है।डॉ. विपिन वार्ष्णेय ने मुख्य ऑर्बिटर गुरदयाल और उनकी टीम के योगदान की सराहना की। सह संयोजक डॉ. संजय सिंह ने विजेता और चयनित खिलाड़ियों के नाम घोषित किए। संयोजक डॉ. कौशलेंद्र कुमार ने आभार जताया। संचालन अंबुज जैन और अर्चना फौजदार ने किया।