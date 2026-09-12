डिफेंस कॉरिडोर: अलीगढ़ मंडलायुक्त ने लिया जायजा, बोले-औद्योगिक विकास के लिए बिजली आपूर्ति करें बेहतर
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 12 Sep 2026 11:06 AM IST
सार
अलीगढ़ कमिश्नर ओपी आर्य ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्युत आपूर्ति की समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए।
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विस्तार
अलीगढ़ मंडलायुक्त ओपी आर्य ने शुक्रवार को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परिसर का निरीक्षण कर वहां दी जा रहीं सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। औद्योगिक विकास के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और जल आपूर्ति बेहतर करने पर जोर दिया।
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मंडलायुक्त ने कहा कि कॉरिडोर में स्थापित एवं प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि औद्योगिक गतिविधियों के संचालन में असुविधा न हो।
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उन्होंने विद्युत आपूर्ति की समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए तयशुदा मानकों के अनुरूप प्रबंध करने के लिए कहा। जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं करने के लिए कहा। परिसर में सड़क, प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी बेहतर बनाने पर जोर दिया। मंडलायुक्त ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाए।
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