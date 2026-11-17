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संत फिदेलिस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के वार्षिक खेलकूद समारोह में अलीगढ़ एसएसपी बोले यह

Chaman Kumar Sharma

Updated Tue, 17 Nov 2026 05:45 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 05:45 PM IST







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अलीगढ़ में 17 नवंबर को एसएसपी नीरज जौदौन ने संत फिदेलिस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के वार्षिक खेलकूद समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। पुलिस अधीक्षक ने उनकी प्रतिभा, मेहनत और खेल भावना की सराहना की। ... और पढ़ें

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