सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. एस.वी.एस. डियो हर माह के चौथे शनिवार को रहेंगे अलीगढ़ में

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मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, साकेत ने आज अलीगढ़ के हीरालाल हॉस्पिटल में विशेष ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाएं शुरू कीं। मैक्स स्मार्ट के डॉ. एस.वी.एस. डियो, डॉ. मनीष गौर और हीरालाल हॉस्पिटल के डॉ. सुदेश वार्ष्णेय ने इसका शुभारंभ किया। डॉ. डियो और डॉ. गौर हर महीने के चौथे शनिवार को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। यह ओपीडी मरीजों को प्राथमिक परामर्श, फॉलो-अप और कैंसर के लक्षणों पर विशेषज्ञ सलाह देगी। डॉ. डियो ने शुरुआती लक्षणों की अनदेखी न करने और समय पर जांच के महत्व पर जोर दिया। यह पहल अलीगढ़ के लोगों को शहर में ही कैंसर विशेषज्ञों से जानकारी और उपचार योजना प्रदान करेगी। इससे दिल्ली आने-जाने की परेशानी कम होगी और अर्ली डिटेक्शन को बढ़ावा मिलेगा।

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