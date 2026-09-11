अलीगढ़: स्कूल में छात्र को करंट लगने पर प्रधानाध्यापिका निलंबित, विरोध में बच्चों ने विद्यालय पर जड़ा ताला

छर्रा में विकास खंड बिजौली के गांव रसैनी स्थित कंपोजिट विद्यालय में एक छात्र को करंट लगने से वह घायल हो गया। यह घटना 9 सितंबर को हुई थी। परिजनों की शिकायत पर बीएसए ने इंचार्ज प्रधानाध्यापिका स्मिता गुप्ता को 10 सितंबर को निलंबित कर दिया। इस निलंबन के विरोध में 11 सितंबर को स्कूली छात्रों और ग्रामीणों ने विद्यालय में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया।

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9 सितंबरं को कक्षा दो का छात्र अनुज खेलते हुए एक बंद कमरे में चला गया। वहां बिजली के बोर्ड के स्विच को छूने से उसे करंट लग गया। घायल छात्र को परिजन उपचार के लिए ले गए। उन्होंने विद्यालय की शिकायत उच्चाधिकारियों से की। शिकायत पर एबीएसए ने विद्यालय पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। उन्होंने अपनी आख्या बीएसए को सौंप दी। आख्या के आधार पर बीएसए ने प्रधानाध्यापिका स्मिता गुप्ता को 10 सितंबर को निलंबित कर दिया। निलंबन के आदेश के बाद 11 सितंबर को जब प्रधानाध्यापिका चार्ज देने पहुंची, तो छात्रों ने उन्हें घेर लिया। छात्रों और ग्रामीणों ने निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। लगभग दो घंटे तक स्कूल में तालाबंदी रही।तालाबंदी की सूचना पर एबीएसए मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्चों और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर ताला खुलवाया। एबीएसए ने बीएसए को आख्या देने का आश्वासन दिया। इसके बावजूद ग्रामीण निलंबन के खिलाफ 2026-09-10 की दोपहर बीएसए कार्यालय के लिए रवाना हो गए। बाद में, करंट लगने से गुस्साए परिजनों ने अपनी शिकायत वापस ले ली। छात्र अनुज ने भी अपनी गलती स्वीकार की और अन्य छात्रों के साथ निलंबन का विरोध किया।