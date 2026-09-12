लोक अदालत में न्याय सबके लिए, सहमति से समाधान

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अलीगढ़ जिला न्यायालय परिसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें वाहन बैंकिंग, वित्तीय संस्थान, बैंक रिकवरी, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद और ट्रैफिक चालान जैसे मामलों को और अन्य ऐसे ही वादों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ जिला जज पंकज कुमार अग्रवाल ने किया।

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