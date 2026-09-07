इगलास के हरिरामपुर में ग्रीन एक्सप्रेसवे पर कट इंटरचेंज की मांग

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इगलास के हरिरामपुर गांव में ग्रीन एक्सप्रेसवे पर कट इंटरचेंज की मांग को लेकर धरना शुरू हुआ। इसमें भाकियू प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा और युवा शामिल हैं। आंदोलनकारी कट बनने की घोषणा तक धरना जारी रखने पर अड़े हैं। थानाध्यक्ष ईश्वर सिंह पुलिस बल के साथ शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। कट की मांग पर अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया है।

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