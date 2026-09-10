अलीगढ़: 22 महीने से आसमान में उड़ान नहीं, अब पानी में विमान, सी प्लेन संचालन को तलाशी जा रही जगह

22 महीने से बंद है हवाई सेवा

अलीगढ़ से नियमित हवाई सेवा शुरू होने के बाद लोगों को दिल्ली, लखनऊ और अन्य शहरों तक आने-जाने में सुविधा की उम्मीद जगी थी। लेकिन करीब 22 महीने से हवाई सेवा बंद होने के कारण यात्रियों को फिर सड़क और रेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से पहले जलक्षेत्र की उपलब्धता और तकनीकी व्यवहार्यता की रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। इसके बाद संबंधित स्तर से आगे की प्रक्रिया तय होगी।



किन शहरों को मिलेगी कनेक्टिविटी

प्रशासन का दावा है कि जल विमान के जरिये वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे नदी किनारे शहरों तक अलीगढ़ का संपर्क आसान होगा।



नदियों की सफाई में भी मददगार

नदियों की सतह पर सी-प्लेन के चलने से सिर्फ परिवहन ही आसान नहीं होगा, बल्कि इससे नदियों की नियमित सफाई भी हो सकेगी और वहां के जलीय जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। यानी यह प्रोजेक्ट सिर्फ सफर का नया साधन नहीं, बल्कि पूरे ईको-सिस्टम को संवारने की एक बेहतरीन कवायद है।



नदियों पर सही जगह तलाशने का काम शुरू : सिटी मजिस्ट्रेट

यह प्रस्ताव साल 2023 से विचाराधीन है जिस पर अब काम किया जा रहा है। खैर तहसील से गुजरने वाली यमुना और अतरौली तहसील से गुजरने वाली गंगा पर सही जगह की तलाश कर रहे हैं। एयरपोर्ट का मामला अलग है, लेकिन वहां भी उड़ान शुरू करवाने का प्रयास किया जा रहा है।-अतुल गुप्ता, प्रभारी, अलीगढ़ एयरपोर्ट और सिटी मजिस्ट्रेट





