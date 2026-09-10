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अलीगढ़: टप्पल के जैदपुरा में अज्ञात हमलावरों ने युवक को मारी गोली, मौके पर मौत, पुलिस जांच में जुटी

Thu, 10 Sep 2026 01:30 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 10 Sep 2026 01:30 PM IST
सार

हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी। जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सीओ और फॉरेन्सिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 

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Unknown assailants shot a youth
घटनास्थल पर जमा भीड़, जांच करती पुलिस टीम - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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टप्पल थाना क्षेत्र के गांव जैदपुरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोपहर करीब बारह बजे गाड़ी सवार अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक की पहचान करीब 30 वर्षीय कलुआ पुत्र राजेन्द्र के रूप में हुई है। हमलावरों ने कलुआ को गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

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घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। खैर क्षेत्राधिकारी और फॉरेन्सिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अभी तक युवक की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है।

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