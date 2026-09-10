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अलीगढ़: सांसद सतीश गौतम के नाम पर बना फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट, महिलाओं को फॉलो करने पर मचा बवाल, एफआईआर दर्ज

Thu, 10 Sep 2026 10:05 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 10 Sep 2026 10:05 AM IST
सार

आईटी एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर किया है। अकाउंट फिलहाल बंद है। इस मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। फिलहाल आईपी एड्रेस से ट्रेसिंग की जा रही है।

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Fake Instagram account in the name of Aligarh MP Satish Gautam
अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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सोशल साइट इंस्टाग्राम पर एक फर्जी आईडी बनाकर सांसद सतीश गौतम के नाम पर पोस्ट करने का मामला सामने आया है। इस फेक अकाउंट से महिला यूजर्स को फॉलो किया जा रहा है और उनके वीडियो रीपोस्ट किए जा रहे हैं। इसे लेकर भाजपा के जिला मंत्री मुकेश लोधी ने बीते 7 सितंबर को एसएसपी नीरज जादौन से लिखित शिकायत की।

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शिकायत में बताया कि अज्ञात व्यक्ति सांसद की पहचान का इस्तेमाल करते हुए एक फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चला रहा है। महिलाओं को फॉलो करने और उनके वीडियो शेयर कर रहा है जिससे न केवल सांसद की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, बल्कि उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को धूमिल करने की एक गहरी साजिश भी रची जा रही है।
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एसएसपी के निर्देश पर क्वार्सी थाने के इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने आईटी एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर किया है। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि अकाउंट फिलहाल बंद है। इस मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है जिसमें साइबर सेल के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। फिलहाल आईपी एड्रेस से ट्रेसिंग की जा रही है।

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