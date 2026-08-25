गभाना के कुलवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना, एक की मौत

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गभाना में कुलवा रेलवे स्टेशन के पास 24 अगस्त को सुबह करीब 6 बजे एक ट्रेन दुर्घटना हुई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक की पहचान की। पोस्टमॉर्टम कराया गया और जांच जारी है। क्षेत्राधिकारी गभाना महेश कुमार ने यह जानकारी दी।

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