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अलीगढ़ एक्सक्लूसिव: सऊदी अरब की हया नजमुद्दीन को मिली भारतीय नागरिकता, जानें बातचीत में क्या कहा

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 01:47 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 01:47 PM IST







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सऊदी अरब में जन्मीं हया नजमुद्दीन मूल रूप से यमन की नागरिक थीं। उन्हें 2 सितंबर 2026 को अलीगढ़ कलेक्ट्रेट में भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। ... और पढ़ें

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