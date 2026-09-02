Aligarh News: 12 साल बाद बंद भट्ठों पर फिर जलेगी आग

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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. विश्वनाथ शर्मा ने मंगलवार को भट्ठा यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर शासन के नए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 से बंद कराए गए भट्ठों के संचालक दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उस समय के जिला पंचायत का अनुमति पत्र, सेल्स टैक्स का टिन नंबर अथवा मिट्टी खनन की अनुमति और उसकी रॉयल्टी की रसीदों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।आवेदन के बाद विभागीय स्तर पर अनुमति देने पर विचार किया जाएगा। निर्धारित शर्तें पूरी करने और एनजीटी के निर्देशों के अनुसार जिगजैग तकनीक की चिमनी तैयार करने के बाद ही भट्ठे का संचालन शुरू हो सकेगा।प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ईंट भट्ठा यूनियन और खनन विभाग से भी पुराने भट्ठों की सूची मांगी है। दोनों विभागों से मिली सूची का मिलान कर पात्र भट्ठा संचालकों को नए प्रावधान की जानकारी दी जाएगी।जिले में करीब 600 ईंट भट्ठे हैं। इनमें से इस साल जून तक करीब 400 भट्ठों में काम हुआ। 111 भट्ठों पर बंदी का आदेश लागू था, जबकि 80 भट्ठों को डिफाल्टर श्रेणी में रखा गया है।30 से ज्यादा भट्ठे अब भी अवैध संचालन में : अध्यक्षईंट भट्ठा यूनियन अलीगढ़ के अध्यक्ष जनकपाल सिंह ने आरोप लगाया कि जिले में कई भट्ठे बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे भट्ठों की संख्या 30 से अधिक हो सकती है। इस संबंध में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।