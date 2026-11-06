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एएमयू स्टूडेंट्स इलेक्शन में जीत के बाद यूनियन हॉल पर जश्न

Chaman Kumar Sharma

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:03 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:03 PM IST







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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आठ साल के बाद छात्रसंघ चुनाव संपन्न हो गए। जिसमें अध्यक्ष नोमान अशरफ, पहली महिल उपाध्यक्ष नशरा नईम व मानद सचिव मोहम्मद हमदान ने जीत हासिल की। जीत के बाद छात्र-छात्राओं ने जमकर जश्न मनाया। ... और पढ़ें

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