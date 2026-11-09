अलीगढ़: आज बंद रहेगी जेएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी, इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी चालू
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 09 Nov 2026 10:24 AM IST
सार
आज ओपीडी में नियमित मरीजों को परामर्श नहीं मिलेगा। वहीं, इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन लैब (लैब-01), इमरजेंसी ड्रग स्टोर, ब्लड बैंक, यूनिट और सेंट्रल स्टरलाइजेशन यूनिट चालू रहेंगे।
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विस्तार
एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ओपीडी दिवाली पर आज बंद रहेगी। हालांकि, इस दौरान मरीजों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह संचालित रहेंगी।
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मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अंजुम परवेज ने बताया कि 9 नवंबर को ओपीडी में नियमित मरीजों को परामर्श नहीं मिलेगा। वहीं, इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन लैब (लैब-01), इमरजेंसी ड्रग स्टोर, ब्लड बैंक, यूनिट और सेंट्रल स्टरलाइजेशन यूनिट चालू रहेंगे। इसके अलावा मेंटेनेंस सेक्शन, किचन, सुरक्षा विभाग और सेंट्रल गैस प्लांट में भी आवश्यक स्टाफ की तैनाती रहेगी।
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