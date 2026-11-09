Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Aligarh JN Medical College OPD Closed Today, Emergency Open

अलीगढ़: आज बंद रहेगी जेएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी, इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी चालू

Mon, 09 Nov 2026 10:24 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 09 Nov 2026 10:24 AM IST
सार

आज ओपीडी में नियमित मरीजों को परामर्श नहीं मिलेगा। वहीं, इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन लैब (लैब-01), इमरजेंसी ड्रग स्टोर, ब्लड बैंक, यूनिट और सेंट्रल स्टरलाइजेशन यूनिट चालू रहेंगे।

विज्ञापन
Aligarh JN Medical College OPD Closed Today, Emergency Open
अलीगढ़ जेएन मेडिकल कॉलेज - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ओपीडी दिवाली पर आज बंद रहेगी। हालांकि, इस दौरान मरीजों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह संचालित रहेंगी।

विज्ञापन


मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अंजुम परवेज ने बताया कि 9 नवंबर को ओपीडी में नियमित मरीजों को परामर्श नहीं मिलेगा। वहीं, इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन लैब (लैब-01), इमरजेंसी ड्रग स्टोर, ब्लड बैंक, यूनिट और सेंट्रल स्टरलाइजेशन यूनिट चालू रहेंगे। इसके अलावा मेंटेनेंस सेक्शन, किचन, सुरक्षा विभाग और सेंट्रल गैस प्लांट में भी आवश्यक स्टाफ की तैनाती रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed