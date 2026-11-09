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अलीगढ़: कल गोवर्धन पूजा, 11 नवंबर को मनेगी भाई दूज, यहां जानें पूजन और भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त

Mon, 09 Nov 2026 01:13 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 09 Nov 2026 01:13 PM IST
सार

दिवाली के बाद अब गोवर्धन पूजा और भाई दूज का प्रमुख त्योहार है। गोवर्धन पूजा 10 व भाई दूज 11 नवंबर को होगी। गोवर्धन पूजन और भाई को तिलक करने के लिए शुभ मुहूर्त यह रहेगा... 

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Govardhan Puja Bhai Dooj Muhurat
गोवर्धन पूजा - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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गोवर्धन पूजा पर इस बार भी संशय बना हुआ है। ज्योतिषाचार्य स्वामी पूर्णांनदंपुरी महाराज के अनुसार इस बार शनिवार को रूप चाैदस, छोटी दिवाली, रविवार को दिवाली के बाद मंगलवार को अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजा होगी तो बुधवार को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। 

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शास्त्रों के अनुसार भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं इस दिन बहनें, भाई को तिलक लगाकर उन्हें लंबी उम्र का आशीष देती हैं और इस दिन मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है। ब्रजमंडल में इस दिन बहनें यमुना नदी में खड़े होकर भाइयों का तिलक करती हैं।
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गोवर्धन पूजा 10 नवंबर
पूजा शुभ मुहूर्त- सुबह 06: 40 से 08:50 तक

भाई दूज 11 नवंबर
तिलक का समय- दोपहर 01:10 से 03:20 बजे तक

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