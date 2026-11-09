अलीगढ़: कल गोवर्धन पूजा, 11 नवंबर को मनेगी भाई दूज, यहां जानें पूजन और भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त

गोवर्धन पूजा पर इस बार भी संशय बना हुआ है। ज्योतिषाचार्य स्वामी पूर्णांनदंपुरी महाराज के अनुसार इस बार शनिवार को रूप चाैदस, छोटी दिवाली, रविवार को दिवाली के बाद मंगलवार को अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजा होगी तो बुधवार को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा।

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