इगलास में मारपीट, 13 गिरफ्तार

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अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटना में शामिल कुल 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। क्षेत्राधिकारी इगलास संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि नियमानुसार कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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