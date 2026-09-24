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एएमयू के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में लगी कला प्रदर्शनी

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 24 Sep 2026 06:21 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 06:21 PM IST







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एएमयू के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में विद्यार्थियों ने कला प्रदर्शनी लगाई। विद्यार्थियों ने कहा कि हर इन्सान दौड़ में शामिल है। वह अपने बारे में नहीं हो सोच रहा है। विभागध्यक्ष डॉ. आबिद हादी ने कला प्रदर्शनी की सराहना की। ... और पढ़ें

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