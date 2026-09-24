अलीगढ़: गणेश विसर्जन को लेकर प्रात: पांच बजे से रूट रहेगा डायवर्ट, घर से निकलने से पहले यह जरूर जान लें

अलीगढ़ यातायात पुलिस ने 25 सितंबर को गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए यातायात प्रबंधन योजना बनाई है। गणेश चतुर्थी महोत्सव को देखते हुए यह व्यवस्था लागू रहेगी। मुख्य रूप से रामघाट रोड होकर हरदुआगंज नहर और राजघाट पर विसर्जन किया जाएगा। यह डायवर्जन प्रातः पांच बजे से विसर्जन समाप्त तक रहेगा।

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यातायात पुलिस ने बताया कि अतरौली से रामघाट रोड होकर अलीगढ़ शहर आने वाले सभी भारी वाहन अवन्तीबाई चौराहा अतरौली से प्रतिबंधित रहेंगे। रोडवेज बसें और निजी बसें भी यहीं से डायवर्ट होकर अपने गंतव्य को जाएंगी। गंगीरी और छर्रा से अवन्तीबाई चौराहा अतरौली की तरफ आने वाले भारी वाहन छर्रा चौराहे से प्रतिबंधित होंगे। ये वाहन छर्रा चौराहे से मोड़कर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। डिबाई छतारी से अवन्तीबाई चौराहा अतरौली आने वाले भारी वाहन छतारी मोड़ से प्रतिबंधित रहेंगे। यह मोड़ जनपद बुलन्दशहर में स्थित है, जहां से वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा। महेशपुर तिराहे से क्वार्सी चौराहे की ओर आने वाले भारी वाहन महेशपुर तिराहे से प्रतिबंधित रहेंगे। रोडवेज और निजी बसें भी इसी तिराहे से डायवर्ट होकर आगे बढ़ेंगी।दिल्ली, खुर्जा, गभाना, कानपुर और एटा से अलीगढ़ शहर आने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इनमें निजी बसें भी शामिल हैं, जिनका प्रवेश शहर में वर्जित होगा। भांकरी, महरावल कट और खैरेश्वर चौराहा से प्रवेश प्रतिबंधित है। आगरा चेंजर, मथुरा चेंजर और बोनेर तिराहा भी प्रभावित रहेंगे। ये सभी वाहन हाईवे बाईपास जीटी रोड का उपयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।सारसौल चौराहा से शहर की तरफ आने वाले सभी भारी वाहन प्रतिबंधित किए गए हैं। रोडवेज बसें भी सारसौल चौराहा से शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इन वाहनों को सारसौल चौराहा से डायवर्ट कर अन्य मार्गों पर भेजा जाएगा। मथुरा और इगलास की तरफ से अलीगढ़ शहर आने वाले भारी वाहनों का प्रवेश मथुरा चेंजर से प्रतिबंधित रहेगा। ये वाहन मथुरा चेंजर से जीटी रोड हाईवे बाईपास पर डायवर्ट होकर आगे बढ़ेंगे।आगरा की तरफ से अलीगढ़ शहर या सासनीगेट चौराहा आने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध है। रोडवेज और निजी बसों का प्रवेश भी आगरा चेंजर से वर्जित रहेगा। इन सभी वाहनों को आगरा चेंजर से जीटी रोड बाईपास हाईवे पर डायवर्ट किया जाएगा। यह व्यवस्था सुचारु यातायात बनाए रखने के लिए की गई है। हालांकि, एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।