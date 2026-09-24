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अलीगढ़ के बदहाल वेंडिंग जोन: सुविधाओं की कमी से दुकानें खाली, कहीं पार्किंग तो कहीं अंधेरा

Thu, 24 Sep 2026 05:25 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 24 Sep 2026 05:25 PM IST
सार

शहर के कुछ वेंडिंग जोन में दुकान पाने के लिए आवेदन करने वाले लोग भी आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। आवेदकों का कहना है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि दुकान कब और कहां मिलेगी। दूसरी ओर कई जगह तैयार दुकानें खाली पड़ी हैं।

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Aligarh Vending Zones Empty Despite Allotment
शमसाद मार्केट पुल के नीचे और सासनी गेट पर खाली पड़े वेंडिंग जोन - फोटो : संवाद

विस्तार
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अलीगढ़ नगर निगम ने शहर में वेंडिंग जोन तो जगह-जगह बना दिए, लेकिन इनके व्यवस्थित संचालन की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है। कहीं वेंडिंग जोन पार्किंग के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं तो कहीं पथ विक्रेताओं ने सड़क और फुटपाथ को ही अपना ठिकाना बना लिया है। कहीं दुकानें आवंटन के इंतजार में खाली पड़ी हैं तो कहीं आवंटित होने के बाद भी सुविधाओं के अभाव में दुकानदार बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। नगर निगम की ओर से वेंडिंग जोन में सुविधा, सुरक्षा और सफाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मौके पर तस्वीर अलग दिखाई दे रही है।

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मौके पर खाली मिलीं दुकानें
शहर में अगर एसबीआई बैंक घंटाघर, रामघाट रोड पर किशनपुर के पास, जीटी रोड पर बन्ना देवी चर्च के पास बने वेंडिंग जोन में जहां एक भी दुकानें खाली नहीं हैं, वहां सुबह से लेकर देर रात तक ग्राहकों के उमड़ने से दुकानें गुलजार नजर आती हैं। खैर रोड, शमशाद मार्केट, सिंधाैली, जमालपुर समेत कई वेंडिंग जोन में पहुंचने पर दुकानें खाली नजर आती हैं। कलक्ट्रेट के सामने जवाहर पार्क में दो चार दुकानें ही आवंटित हो सकी हैं। गूलर रोड पर हाल ही बनी कवर्ड वेंडिंग जोन की 32 दुकानें अभी तब नहीं खुल सकी हैं। दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम द्वारा केवल दुकानें बनाना पर्याप्त नहीं है। वहां पानी, शौचालय, बिजली, सफाई और ग्राहकों के आने-जाने की व्यवस्था भी जरूरी है।
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आवंटन के लिए भी भटक रहे आवेदक
शहर के कुछ वेंडिंग जोन में दुकान पाने के लिए आवेदन करने वाले लोग भी आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। आवेदकों का कहना है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि दुकान कब और कहां मिलेगी। दूसरी ओर कई जगह तैयार दुकानें खाली पड़ी हैं।

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सुरक्षा और सफाई भी सवालों में
वेंडिंग जोन में सफाई व्यवस्था नियमित नहीं होने से कूड़ा जमा होने की शिकायतें हैं। रात के समय पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था की कमी पर भी दुकानदार सवाल उठा रहे हैं। राकेश कुमार, हरिओम, मुकेश कुमार आदि दुकानदारों का कहना है कि जब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक वेंडिंग जोन में कारोबार करना मुश्किल रहेगा।

बोले दुकानदार 
कई वेंडिंग जोन में दुकानें खाली नहीं हैं और कई में आवंटन मनमाने तरीके से किए गए हैं। अपात्रता की श्रेणी के बाद भी एक ही परिवार के पांच-पांच सदस्यों को आवंटन कर दिए गए हैं। पात्र दुकान आवंटन के लिए भटक रहे हैं।- खालिद, नई बस्ती
वेंडिंग जोन भले ही बना दिए गए हैं, लेकिन यहां न दुकानदारों के लिए कोई सुविधा है और न ही ग्राहकों के लिए ही कोई सुविधा उपलब्ध हो सकी है। ऐसे में महंगी दरों पर काैन दुकान लेगा। इससे तो बेहतर है कि ठेल-ढकेल को सड़क किनारे कहीं भी लगा लो।- फहीम, माल गोदाम

शहर में जितने भी वेंडिंग जोन बने हुए हैं, उन्हें व्यवस्थित कराकर पथ विक्रेताओं को शिफ्ट किया जा रहा है। योजना के तहत वेंडिंग जोन में इंटरलॉकिंग, बैरिकेडिंग कराने के साथ वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 796 में से 710 दुकानदारों को आवंटन कर दिया गया है। अगर एक सप्ताह में उन्होंने दुकानें शुरू नहीं कीं तो नोटिस देकर आवंटन निरस्त किया जाएगा।-प्रेम प्रकाश मीणा, नगर आयुक्त

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