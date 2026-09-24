अलीगढ़: पिसावा में पति ने पत्नी की हत्या की, अनबन में हमला कर मार डाला, केस दर्ज

अलीगढ़ के पिसावा थाना क्षेत्र में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आज सुबह यूपी-112 को ग्राम पोस्तिका में हुई इस घटना की सूचना मिली। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।

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जांच में सामने आया कि महिला की अपने पति मुकेश से किसी बात को लेकर अनबन थी। इसी अनबन के चलते पति मुकेश ने महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया। गंभीर चोटों के कारण महिला की मृत्यु हो गई। घटनास्थल का निरीक्षण उच्चाधिकारियों ने किया। फील्ड यूनिट ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी की। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। पीड़ित परिवार से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है।क्षेत्राधिकारी खैर अभिषेक कुमार पटेल ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी प्रचलित है। घटना के स्पष्ट कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा।