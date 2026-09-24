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एएमयू बीएफए छात्रा मदीहा की पेंटिंग ने सोचने के लिए कर दिया मजबूर

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 24 Sep 2026 06:22 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 06:22 PM IST







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एएमयू के वीमेंस कॉलेज की बीएफए की प्रथम वर्ष की छात्रा मदीहा इमरान ने एक ऐसी पेटिंग बनाई है, जिसमें इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ... और पढ़ें

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