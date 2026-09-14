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अतरौली में धूमधाम से मनाई गई गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा की मूर्तियों की हुई खरीदारी

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 14 Sep 2026 09:59 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 09:59 PM IST







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अतरौली में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान गणेश जी की आकर्षक मूर्तियों की खूब खरीदारी हुई। ये मूर्तियां स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई थीं। भक्तों ने अपने घरों और पंडालों के लिए गणपति बप्पा की मूर्तियां खरीदीं। ... और पढ़ें

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