तबादले: अलीगढ़ के तीन खंड शिक्षा अधिकारी बाहर गए, छह नए बीईओ जिले में आए

बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) के तबादले किए गए हैं। अलीगढ़ जिले से तीन बीईओ को दूसरे जिलों में भेजा गया है, जबकि छह बीईओ का तबादला अलीगढ़ किया गया है। तबादलों के बाद जिले में बीईओ की जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव होगा।

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अलीगढ़ से प्रमोद कुमार का तबादला चित्रकूट, सुनील कुमार मुद्गल का गौतमबुद्धनगर और लाल बाबू द्विवेदी का बदायूं किया गया है। वहीं, मुंशी लाल सिंह का संभल से, राम गोपाल वर्मा का हमीरपुर से, पुष्पराज सिंह का सीतापुर से, सर्वेश कुमार का गाजियाबाद से, सतेंद्रपाल सिंह का मेरठ से और नागेंद्र सरोज का वाराणसी से अलीगढ़ तबादला हुआ है।