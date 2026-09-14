हिंदी दिवस: आओ मनाएं उत्सव, अंग्रेजी-उर्दू व फारसी... सब हैं हिंदी के माथे की बिंदी

मोहब्बत, कोशिश, किताब, जमीन, ऑफिस, स्टेशन... ये शब्द हमारी रोजमर्रा की हिंदी में इस कदर रच-बस गए हैं कि इनके मूल की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अलग-अलग भाषाओं से आए इन शब्दों को हिंदी ने न सिर्फ अपनाया, बल्कि अपनी अभिव्यक्ति का हिस्सा बना लिया। इन्हें अपने माथे की बिंदी की तरह सजाया और यही हिंदी की सबसे खूबसूरत खासियत है।

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यह कहना है एएमयू के भाषा विभाग के निदेशक प्रोफेसर एमजे वारसी का। वे कहते हैं भाषा खुद को बचाने के लिए दीवारें नहीं खड़ी करती, बल्कि दूसरी भाषाओं को समेटकर और समृद्ध होती जाती है। हिंदी की ताकत यही है कि उसने सभी भाषा के शब्दों को अपना बना लिया। हिंदी दिवस पर सवाल उठता है कि अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के शब्दों के बढ़ते इस्तेमाल से हिंदी कमजोर हो रही है, लेकिन भाषा विज्ञान की नजर से तस्वीर कुछ अलग है। वे कहते हैं शब्दों की आवाजाही सिर्फ एकतरफा नहीं है। जिस तरह हिंदी ने अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों को अपनाया, वैसा ही भारतीय भाषाओं के कई शब्द अंग्रेजी में भी अपनी अलग पहचान बना चुके हैं।हिंदी की खूबसूरती उसकी शुद्धता में नहीं, बल्कि दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर उन्हें अपना बना लेने की क्षमता में छिपी है। यह भाषा के स्वाभाविक विकास का हिस्सा है। जो भाषा समय के साथ दूसरी भाषाओं की शब्दावली को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता रखती है, वही जीवित और समृद्ध रहती है। - प्रोफेसर एमजे वारसी, निदेशक, भाषा विभाग, एएमयू