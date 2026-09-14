अलीगढ़: इन सड़कों से अच्छी गांवों की चकरोड, कहीं उखड़ी है तो कहीं गड्ढे, 17 विधानसभाओं के लिए 170 करोड़ जारी

अलीगढ़ जिले की कई सड़कों पर कहीं गहरे गड्ढे हैं तो कहीं सड़कें उखड़ चुकी हैं। इन पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। कई महीनों से इनकी मरम्मत नहीं हो सकी है, क्योंकि बरसात में मरम्मत का काम ठप रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पूरे प्रदेश में ऐसी सड़कों को ठीक करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन

गभाना-बरौली मार्ग पर दो किलोमीटर की दूरी में जगह-जगह गड्ढे हैं। ग्रामीण वेद प्रकाश शर्मा, विजेंद्र सिंह ने बताया कि दो साल पहले सड़क बनी थी। वीरपुरा से गोरना रसीदपुर अमृतपुर की पुलिया तक करीब छह किलोमीटर सड़क में गहरे गड्ढे हो गए हैं। इसी तरह से अतरौली-गनियावली रोड पर 200 मीटर तक गड्ढों से निकलना दूभर हो गया है। अतरौली-कासगंज रोड पर पाली मोड़ से छर्रा अड्डा तक एक किलोमीटर के टुकड़े में गहरे गड्ढे हैं, यह स्टेट हाईवे है।अकराबाद में जीटी रोड स्थित नानऊ चौराहे से छर्रा-सांकरा जाने वाली सड़क भी जर्जर हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी के अधीन इस सड़क का हाल बुरा हो चुका है। नानऊ से पिलखना चौराहे के बीच पांच किलोमीटर मीटर के दायरे में कई स्थानों पर यह सड़क उखड़ गई है। नानऊ-पिलखना रोड पर गांव नगला रिसालदर के पास सड़क जर्जर हो चुकी है। नानऊ-छर्रा रोड पर पिलखना के पास सड़क खराब हो चुकी है। इधर, अतरौली ग्राम बढ़ौली से ग्राम उस्मानपुर जाने वाली सड़क में गत पांच वर्ष से गड्ढे हैं। गगन विकास शर्मा, कंछी सिंह ने बताया कि कई बार सड़क को गड्ढा मुक्त करने को कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।