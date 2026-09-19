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अतरौली में सपा की रैली, यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां, बगैर हेलमेट के बाइक पर सपाई

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 19 Sep 2026 06:27 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 06:27 PM IST







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अतरौली के गांव हैवतपुर में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ने पीडीए पंचायत में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं समाजवादी पार्टी की रैली में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ीं, बगैर हेलमेट के बाइक रैली में सपाई शामिल हुए। ... और पढ़ें

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