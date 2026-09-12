{"_id":"6aa54c509daa3259900f7a35","slug":"video-algaugdhha-palsa-na-ashall-vadaya-bnana-ka-aarapa-ka-pakaugdha-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी को पकड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन पुलिस ने शाहजिल शान खान को गिरफ्तार किया। उस पर 17 अगस्त को वादी के पुत्र को कमरे में बंद कर अश्लील वीडियो बनाने, मारपीट, धमकी और धनराशि लेने का आरोप है। उसे गिरफ्तार किया गया। वह पीलीभीत का निवासी है।

... और पढ़ें